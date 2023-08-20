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  4. 10 голов в 7 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг 2023
Major League Soccer
20 августа 2023, 10:48 |
580
0

10 голов в 7 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг 2023

Лео забивал в каждом поединке на турнире

20 августа 2023, 10:48 |
580
0
10 голов в 7 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг 2023 между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл».

Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В серии после матчевых пенальти победу и титул вырвали «цапли» – 10:9. Для аргентинского форварда Лионеля Месси этот трофей стал первым вместе с «Интером Майами».

Месси стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 10 голов в 7 матчах. Лео забивал в каждом поединке. Также аргентинец отметился тремя дублями.

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лучший бомбардир Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Источник Sport.ua
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