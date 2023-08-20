Major League Soccer20 августа 2023, 10:48 |
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10 голов в 7 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг 2023
Лео забивал в каждом поединке на турнире
20 августа 2023, 10:48 |
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В ночь на 20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг 2023 между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл».
Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В серии после матчевых пенальти победу и титул вырвали «цапли» – 10:9. Для аргентинского форварда Лионеля Месси этот трофей стал первым вместе с «Интером Майами».
Месси стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 10 голов в 7 матчах. Лео забивал в каждом поединке. Также аргентинец отметился тремя дублями.
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