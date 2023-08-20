Major League Soccer20 августа 2023, 05:42 | Обновлено 20 августа 2023, 06:15
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ВИДЕО. Автогол вратаря. Интер Майями пропустил курьезный мяч в финале
На 57-й минуте «Нэшвилл» сравнял счет в решающем матче Кубка лиг
20 августа 2023, 05:42 | Обновлено 20 августа 2023, 06:15
1802
0
20 августа в 04:00 в Нэшвилле проходит финальный матч Кубка лиг, в котором встречаются «Нэшвилл» и «Интер Майами».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 57-й минуте «Интер Майами» пропустил курьезный автогол. «Нэшвилл» сравнял счет в финале.
Вратарь флоридской команды Джейк Каллендер после серии рикошетов затолкал мяч себе в ворота (1:1).
❗️ ВИДЕО. Смотрите видео курьезного автогола в Telegram
За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они вышли в основном составе.
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