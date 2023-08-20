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Чемпионат Франции
Тулуза
19.08.2023 22:00 – FT 1 : 1
ПСЖ
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Франция
20 августа 2023, 05:30 | Обновлено 20 августа 2023, 05:34
216
0

Гол Мбаппе не помог. ПСЖ потерял очки с Тулузой

Это вторая ничья Луиса Энрике в двух матчах чемпионата

20 августа 2023, 05:30 | Обновлено 20 августа 2023, 05:34
216
0
Гол Мбаппе не помог. ПСЖ потерял очки с Тулузой
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 2 тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» принимала «ПСЖ». Игра закончилась со счётом 1:1.

Скандальный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе остался в запасе своей команды, но главный тренер парижан Луис Энрике все же выпустил его на поле на 51 минуте. Для того чтобы забить, Мбаппе понадобилось менее десяти минут – на 62 минуте он реализовал пенальти.

Правда, как и в первом туре, победить «ПСЖ» не удалось – на 87-й минуте Закария установил окончательный счет игры, забив гол за «Тулузу».

Видеообзор матча Тулуза – ПСЖ – 1:1.

Голы: Закария, 87, пен – Мбаппе, 62, пен.

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Закария Абухляль (Тулуза).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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ПСЖ Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 отчеты видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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