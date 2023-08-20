Гол Мбаппе не помог. ПСЖ потерял очки с Тулузой

Состоялся матч 2 тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» принимала «ПСЖ». Игра закончилась со счётом 1:1.

Скандальный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе остался в запасе своей команды, но главный тренер парижан Луис Энрике все же выпустил его на поле на 51 минуте. Для того чтобы забить, Мбаппе понадобилось менее десяти минут – на 62 минуте он реализовал пенальти.

Правда, как и в первом туре, победить «ПСЖ» не удалось – на 87-й минуте Закария установил окончательный счет игры, забив гол за «Тулузу».

Видеообзор матча Тулуза – ПСЖ – 1:1.

Голы: Закария, 87, пен – Мбаппе, 62, пен.