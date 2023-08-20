Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

По окончании перенесенного ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором греческий АЕК прошел загребское «Динамо» (игра закончилась со счетом 2:2, а в первом матче победили греки – 2:1), стали известны все участники раунда плеф-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, по Пути чемпионов в групповой этап выйдут победители пар:

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Янг Бойз» (Швейцария)

«Антверпен» (Бельгия) – «АЕК» (Афины, Греция)

«Ракув» (Польша) – «Копенгаген» (Дания)

«Мольде» (Норвегия) – «Галатасарай» (Турция).

По Пути представителей лиг в группе Лиги чемпионов имеют шанс сыграть две команды – победители пар:

«ПСВ» (Нидерланды) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Панатинаикос» (Греция) – «Брага» (Португалия).

Первые матчи запланированы на 22/23 августа, ответные матчи состоятся 29/30 августа. Проигравшие команды будут играть в группах Лиги Европы.