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Лига чемпионов
20 августа 2023, 02:42 | Обновлено 20 августа 2023, 02:48
348
0

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Последним участником раунда стал греческий АЕК

20 августа 2023, 02:42 | Обновлено 20 августа 2023, 02:48
348
0
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

По окончании перенесенного ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором греческий АЕК прошел загребское «Динамо» (игра закончилась со счетом 2:2, а в первом матче победили греки – 2:1), стали известны все участники раунда плеф-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, по Пути чемпионов в групповой этап выйдут победители пар:

  • «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Янг Бойз» (Швейцария)
  • «Антверпен» (Бельгия) – «АЕК» (Афины, Греция)
  • «Ракув» (Польша) – «Копенгаген» (Дания)
  • «Мольде» (Норвегия) – «Галатасарай» (Турция).

По Пути представителей лиг в группе Лиги чемпионов имеют шанс сыграть две команды – победители пар:

  • «ПСВ» (Нидерланды) – «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Панатинаикос» (Греция) – «Брага» (Португалия).

Первые матчи запланированы на 22/23 августа, ответные матчи состоятся 29/30 августа. Проигравшие команды будут играть в группах Лиги Европы.

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Источник Sport.ua
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