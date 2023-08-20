Украина. Премьер лига20 августа 2023, 01:25 |
67
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
В Одессе состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги
20 августа 2023, 01:25 |
67
0
В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2023, 14:24 28
Украинец возвращается в Серию А
Футбол | 19 августа 2023, 06:03 20
Вышла очередная серия расследования от журналиста Дмитрия Гордона
Футбол | 19.08.2023, 23:07
Футбол | 19.08.2023, 22:33
Футбол | 19.08.2023, 09:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.08.2023, 10:59 12
18.08.2023, 07:55 2
18.08.2023, 14:13 18
18.08.2023, 23:12 1
Теннис
18.08.2023, 00:59 4
18.08.2023, 14:33 3
18.08.2023, 20:20 1