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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 01:25 |
67
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо

В Одессе состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги

20 августа 2023, 01:25 |
67
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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