Украина. Премьер лига20 августа 2023, 01:20 |
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Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 августа в 17:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
20 августа 2023, 01:20 |
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В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».
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