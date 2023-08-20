В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».