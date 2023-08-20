Мухова остановила Соболенко на пути в финал турнира в Цинциннати
Каролина обеспечила себе дебют в первой десятке мирового рейтинга
Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В полуфинале чешка оформила волевую победу над второй сеяной Ариной Соболенко.
Цинциннати. 1/2 финала
Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко – 6:7(4), 6:3, 6:2.
В финале Каролина сразится против 19-летней американки Кори Гауфф, которая впервые в карьере обыграла Игу Свёнтек.
Отметим, что в этот году Мухова выбила Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос.
С понедельника Каролина дебютирует в первой десятке мирового рейтинга.
Luck or skill 👀@karomuchova7 | #CincyTennis pic.twitter.com/W4zSc52rqv— wta (@WTA) August 19, 2023
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