Мухова остановила Соболенко на пути в финал турнира в Цинциннати

Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В полуфинале чешка оформила волевую победу над второй сеяной Ариной Соболенко.

Цинциннати. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко – 6:7(4), 6:3, 6:2.

В финале Каролина сразится против 19-летней американки Кори Гауфф, которая впервые в карьере обыграла Игу Свёнтек.

Отметим, что в этот году Мухова выбила Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос.

С понедельника Каролина дебютирует в первой десятке мирового рейтинга.