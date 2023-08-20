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  4. Мухова остановила Соболенко на пути в финал турнира в Цинциннати
WTA
20 августа 2023, 00:31 | Обновлено 20 августа 2023, 00:35
291
5

Мухова остановила Соболенко на пути в финал турнира в Цинциннати

Каролина обеспечила себе дебют в первой десятке мирового рейтинга

20 августа 2023, 00:31 | Обновлено 20 августа 2023, 00:35
291
5
Мухова остановила Соболенко на пути в финал турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В полуфинале чешка оформила волевую победу над второй сеяной Ариной Соболенко.

Цинциннати. 1/2 финала
Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко – 6:7(4), 6:3, 6:2.

В финале Каролина сразится против 19-летней американки Кори Гауфф, которая впервые в карьере обыграла Игу Свёнтек.

Отметим, что в этот году Мухова выбила Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос.

С понедельника Каролина дебютирует в первой десятке мирового рейтинга.

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WTA Цинциннати Каролина Мухова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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KirTheKing
бабаленка становится клиенткой муховой. как говорил робот вертер, "это становится интересным"..
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+2
EGOS
супер!! бажаю чешці перемоги у фіналі, раз полячка вилетіла...
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+1
Андрей Залищук
молодчинка, Мушка, вибила картоплю тестостеронову
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+1
Иван Качура
Браво 👏👍
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+1
sirjoga
Мухова молодець! Але проти "темношкірої Марти" в фіналі шаси у неї невеликі. 
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+1
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