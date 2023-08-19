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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»
Испания
19 августа 2023, 23:17 |
298
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»

Главный тренер «Реала» все равно уверен, что скоро на ворота станет Кепа

19 августа 2023, 23:17 |
298
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление Андрея Лунина в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (3:1).

«Лунин? Он сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы. Рано или поздно Кепа должен будет сыграть, возможно, в следующем матче», – сказал Анчелотти.

Отметим, что в первом туре против «Атлетика» из Бильбао Анрей не пропустил.

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Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Viktor Shuper
Луніну давно пора йти, якщо вони і в такому випадку будуть Кепу награвати. кінчений клуб, дарма в ньому стільки сидів, крім зарплати плюсів жодних, лише мінуси. стільки часу в кар'єрі тупо просрав
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