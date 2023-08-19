Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление Андрея Лунина в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (3:1).

«Лунин? Он сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы. Рано или поздно Кепа должен будет сыграть, возможно, в следующем матче», – сказал Анчелотти.

Отметим, что в первом туре против «Атлетика» из Бильбао Анрей не пропустил.