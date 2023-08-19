Испания19 августа 2023, 23:17 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»
Главный тренер «Реала» все равно уверен, что скоро на ворота станет Кепа
19 августа 2023, 23:17 |
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление Андрея Лунина в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (3:1).
«Лунин? Он сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы. Рано или поздно Кепа должен будет сыграть, возможно, в следующем матче», – сказал Анчелотти.
Отметим, что в первом туре против «Атлетика» из Бильбао Анрей не пропустил.
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Комментарии 1
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Луніну давно пора йти, якщо вони і в такому випадку будуть Кепу награвати. кінчений клуб, дарма в ньому стільки сидів, крім зарплати плюсів жодних, лише мінуси. стільки часу в кар'єрі тупо просрав
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