Лион - Монпелье - 1:4. Видео голов и обзор матча
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Во втором туре чемпионата Франции Лион на своем поле был разгромлен Монпелье со счетом - 1:4.
Лион – Монпелье 1:4
Голы:0:1 – 20 Норден, 0:2 – 39 Аль-Тамари, 0:3 – 66 Аль-Тамари, 1:3 – 69 Ляказетт, 1:4 – 89 Адамс.
Лион – Риу, Кумбеди, Чалета-Цар, Диоманде, Тальяфико, Какре (Мэйтленд-Найлз, 69), Шерки, Лепенан, Барколя, Жеффиньо (Сарр, 69), Ляказетт.
Монпелье – Лекомт, Сако, Жюльен, Куяте, Силла, Саванье (Леруа, 89), Ферри (Омерагич, 90), Шотар, Норден (Хазри, 63), Аль-Тамари (Делайе, 90), Адамс.
Предупреждения:Диоманде (13), Лепенан (29), Кумбеди (45), Куяте (51), Тальяфико (83).
Удаление:Ляказетт (80).
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