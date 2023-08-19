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Франция
19 августа 2023, 22:39 | Обновлено 19 августа 2023, 22:40
47
0

Лион - Монпелье - 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

19 августа 2023, 22:39 | Обновлено 19 августа 2023, 22:40
47
0
Лион - Монпелье - 1:4. Видео голов и обзор матча

Во втором туре чемпионата Франции Лион на своем поле был разгромлен Монпелье со счетом - 1:4.

Лион – Монпелье 1:4

Голы:0:1 – 20 Норден, 0:2 – 39 Аль-Тамари, 0:3 – 66 Аль-Тамари, 1:3 – 69 Ляказетт, 1:4 – 89 Адамс.

Лион – Риу, Кумбеди, Чалета-Цар, Диоманде, Тальяфико, Какре (Мэйтленд-Найлз, 69), Шерки, Лепенан, Барколя, Жеффиньо (Сарр, 69), Ляказетт.

Монпелье – Лекомт, Сако, Жюльен, Куяте, Силла, Саванье (Леруа, 89), Ферри (Омерагич, 90), Шотар, Норден (Хазри, 63), Аль-Тамари (Делайе, 90), Адамс.

Предупреждения:Диоманде (13), Лепенан (29), Кумбеди (45), Куяте (51), Тальяфико (83).

Удаление:Ляказетт (80).

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видео голов и обзор Монпелье Лион
Источник Sport.ua
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