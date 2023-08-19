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Испания
19 августа 2023, 23:29 | Обновлено 19 августа 2023, 23:30
2455
0

WhoScored: Лунин – в числе лучших игроков Реала в матче против Альмерии

Андрей пропустил, но в целом отыграл отлично

19 августа 2023, 23:29 | Обновлено 19 августа 2023, 23:30
2455
0
WhoScored: Лунин – в числе лучших игроков Реала в матче против Альмерии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Альмерия» и «Реал» Мадрид.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин пропустил после удара в исполнении Аррибаса после быстрого флангового выпада «Альмерии» уже не третьей минуте, но в итоге стал одним из лучших на поле.

Веб-портал WhoScored поставил украинскому вратарю оценку 7.68. На больший балл в составе «сливочных» наиграл автор дубля и лучший игрок встречи Джуд Беллингем (9.1) и автор еще одного гола Винисиус Жуниор (7.94).

Еще два игрока получили практически идентичные оценки: Орельен Чуамени (7.7) и Тони Кроос (7.69).

В составе соперников лучшим оказался Адри Эмбарба (7.5).

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Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Джуд Беллингем WhoScored
Источник Sport.ua
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