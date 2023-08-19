WhoScored: Лунин – в числе лучших игроков Реала в матче против Альмерии

19 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Альмерия» и «Реал» Мадрид.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин пропустил после удара в исполнении Аррибаса после быстрого флангового выпада «Альмерии» уже не третьей минуте, но в итоге стал одним из лучших на поле.

Веб-портал WhoScored поставил украинскому вратарю оценку 7.68. На больший балл в составе «сливочных» наиграл автор дубля и лучший игрок встречи Джуд Беллингем (9.1) и автор еще одного гола Винисиус Жуниор (7.94).

Еще два игрока получили практически идентичные оценки: Орельен Чуамени (7.7) и Тони Кроос (7.69).

В составе соперников лучшим оказался Адри Эмбарба (7.5).