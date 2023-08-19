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  4. Еще одни. Реал Сосьедад купил 20-летнего россиянина из динамо москва
Испания
19 августа 2023, 22:29 |
945
1

Еще одни. Реал Сосьедад купил 20-летнего россиянина из динамо москва

Зачем?

19 августа 2023, 22:29 |
945
1
Еще одни. Реал Сосьедад купил 20-летнего россиянина из динамо москва
instagram.com/realsociedad

Испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере 20-летнего атакующего полузащитника московского «динамо» Арсена Захаряна.

С российским футболистом оформлен контракт до конца сезона-2028/29.

По неофициальной информации, за Захаряна «Реал Сосьедад» заплатил 13 миллионов евро.

Ранее португальская «Брага», вопреки призывам ее экс-тренера Паулу Фонсеки, решила продать своего бразильского центрбека Тормену в «краснодар» за 2 миллиона евро.

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Арсен Захарян Реал Сосьедад Динамо Москва трансферы Лиги 1 трансферы
Источник ФК Реал Сосьедад
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Комментарии 1
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Андрей Залищук
так він хайес, а росіянин тільки по паспорту, хоча це ніяк не покриває Сосьедад, толку з того Захаряна ноль, російський футбол за 2 роки повністю на дні опинився без цих міжнародних виступів
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