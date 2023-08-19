Еще одни. Реал Сосьедад купил 20-летнего россиянина из динамо москва

Испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере 20-летнего атакующего полузащитника московского «динамо» Арсена Захаряна.

С российским футболистом оформлен контракт до конца сезона-2028/29.

По неофициальной информации, за Захаряна «Реал Сосьедад» заплатил 13 миллионов евро.

Ранее португальская «Брага», вопреки призывам ее экс-тренера Паулу Фонсеки, решила продать своего бразильского центрбека Тормену в «краснодар» за 2 миллиона евро.