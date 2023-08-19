Вопреки призыву Фонсеки. Брага продала защитника в клуб из рф
Бразилец Тормена теперь будет играть в «краснодаре»
Португальская «Брага» объявила о переходе своего 27-летнего центрального защитника Тормены в российский «краснодар».
Со своим новым клубом бразильский футболист уже подписал контракт на четыре года.
По неофициальной информации, за трансфер Тормены «Брага» получила 2 миллиона евро кровавых денег из страны-агрессора.
Ранее главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, успевший, в частности, поработать в Украине с «Шахтером» и в Португалии с «Брагой», призывал «оружейников» не продавать футболистов российским клубам, приведя в пример позицию боссов «Сассуоло».
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