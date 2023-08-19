Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад - Сельта - 1:1. Видео голов и обзор матча
Испания
19 августа 2023, 22:05 | Обновлено 19 августа 2023, 22:23
33
0

Реал Сосьедад - Сельта - 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

19 августа 2023, 22:05 | Обновлено 19 августа 2023, 22:23
33
0
Реал Сосьедад - Сельта - 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре Ла лиги Реал Сосьедад не удержал победу на своем поле в матче с Сельтой.

Реал Сосьедад – Сельта 1:1

Голы: 1:0 – 22 Барренечеа, 1:1 – 90 Мингеса.

Реал Сосьедад – Ремиро, Траоре (Сола, 78), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, Турриентес (Пачеко, 78), Кубо (Чо, 78), Барренечеа (Ойарсабаль, 64), Фернандес (Садик, 64).

Сельта – Вильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес, Санчес (Серви, 84), Де Ла Торре (Дотор, 84), Бельтран, Сотело (Айду, 46), Аспас (Сведберг, 90), Ларсен (Родригес, 84), Бамба.

Предупреждения:Субименди (40), Аспас (51), Ле Норман (69).

По теме:
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Лион - Монпелье - 1:4. Видео голов и обзор матча
Еще одни. Реал Сосьедад купил 20-летнего россиянина из динамо москва
видео голов и обзор Реал Сосьедад Сельта
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Футбол | 19 августа 2023, 11:40 16
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года

В список включен и переход Кейна в «Баварию»

Праздник ошибок. Ворскла выиграла у Вереса
Футбол | 19 августа 2023, 17:00 27
Праздник ошибок. Ворскла выиграла у Вереса
Праздник ошибок. Ворскла выиграла у Вереса

Игроки обеих команд допустили много брака, особенно в первом тайме

БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
Баскетбол | 19.08.2023, 05:00
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
Тоттенхэм без Кейна разобрался с Манчестер Юнайтед
Футбол | 19.08.2023, 21:29
Тоттенхэм без Кейна разобрался с Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм без Кейна разобрался с Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
Футбол | 19.08.2023, 20:41
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 15
Футбол
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
17.08.2023, 23:59
Футбол
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
18.08.2023, 22:18 3
Бокс
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
18.08.2023, 08:30 4
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
18.08.2023, 00:59 4
Футбол
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
18.08.2023, 11:42 18
Футбол
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 175
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем