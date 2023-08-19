Реал Сосьедад - Сельта - 1:1. Видео голов и обзор матча

Во втором туре Ла лиги Реал Сосьедад не удержал победу на своем поле в матче с Сельтой.

Реал Сосьедад – Сельта 1:1

Голы: 1:0 – 22 Барренечеа, 1:1 – 90 Мингеса.

Реал Сосьедад – Ремиро, Траоре (Сола, 78), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, Турриентес (Пачеко, 78), Кубо (Чо, 78), Барренечеа (Ойарсабаль, 64), Фернандес (Садик, 64).

Сельта – Вильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес, Санчес (Серви, 84), Де Ла Торре (Дотор, 84), Бельтран, Сотело (Айду, 46), Аспас (Сведберг, 90), Ларсен (Родригес, 84), Бамба.

Предупреждения:Субименди (40), Аспас (51), Ле Норман (69).