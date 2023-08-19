Фрозиноне - Наполи - 1:3. Видео голов и обзор матча

Матчем «Фрозиноне» – «Наполи» (1:3) стартовал новый сезон Серии А. Чемпион первым пропустил, но ответил тремя голами. Как всегда лучшим в команде был Осимхен.

Фрозиноне – Наполи 1:3



Голы: 1:0 – 7, пенальти Харруи, 1:1 – 24 Политано, 1:2 – 42 Осимхен, 1:3 – 79 Осимхен.

Фрозиноне – Турати, Ойоно, Романьоли, Монтеризи, Маркицца, Маццителли (Брешианини, 75), Джелли, Харруи (Барренечеа, 86), Баэс (Канотто, 75), Казо (Квернадзе, 67), Чуни (Боррелли, 67).

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера (Мариу Руй, 76), Лоботка (Эстигор, 90), Зелиньски, Каюсте (Замбо-Ангисса, 46), Политано (Элмаз, 77), Распадори, Осимхен (Симеоне, 81).

Предупреждения: Ойоно (12), Лоботка (13), Каюсте (27), Оливера (39), Маццителли (45), Джелли (83).