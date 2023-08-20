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Украина. Премьер лига20 августа 2023, 07:23 | Обновлено 20 августа 2023, 07:24
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Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 августа в 19:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-Лиги
20 августа 2023, 07:23 | Обновлено 20 августа 2023, 07:24
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В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
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