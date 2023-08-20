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Чемпионат Украины
Кривбасс
20.08.2023 19:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 07:23 | Обновлено 20 августа 2023, 07:24
179
0

Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 августа в 19:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-Лиги

20 августа 2023, 07:23 | Обновлено 20 августа 2023, 07:24
179
0
Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

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Источник Sport.ua
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