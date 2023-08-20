В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 19:00.

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«Кривбасс» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».