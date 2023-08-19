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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 20:28 | Обновлено 19 августа 2023, 20:29
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Олег ГОЛОДЮК: «С Минаем, слава богу, нашли свой момент, забили и выиграли»

Тренер «Металлиста 1925» – о победной игре с «Минаем»

19 августа 2023, 20:28 | Обновлено 19 августа 2023, 20:29
200
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Олег ГОЛОДЮК: «С Минаем, слава богу, нашли свой момент, забили и выиграли»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк дал оценку победе команды над «Минаем» (1:0) в 4-м туре УПЛ.

– Очень тяжелая игра была, как мы и ожидали еще до игры. С ними легко не бывает, у них всегда на высоком уровне бойцовские качества. Поблагодарили ребят только в раздевалке, они заслужили этот результат. Немножко заждались победы и ее сегодня заслужили. В первом тайме неплохо распоряжались моментами, а во втором игра была более эмоциональная, которая больше в пользу «Миная» была. Но, слава богу, нашли свой момент, забили и выиграли. Самое главное, на данный момент, что получили три очка.

– Какие давали наставления Дмитренко перед выходом на поле?
– Он очень хорошо работал на тренировках и должен был получить шанс, с тем отношением, которое у него к работе. Ничего так просто не бывает, его труд привел к тому, что забил победный гол.

– За счет чего удалось одержать победу над «Минаем»?
– За счет контроля мяча, мы никуда не спешили и дождались своего момента. Хотелось бы немножко спокойнее сыграть в завершающей фазе, на тренировках они такие ошибки не допускают. Наверное, давил результат. Но на данный момент, самое главное – три очка.

– Удивил ли вас чем-то «Минай»?
– Я бы так не сказал. Мы разбирали их игру, ожидали, что будут играть на грани самопожертвования. Так оно и было сегодня.

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Олег Голодюк Металлист 1925 Металлист 1925 - Минай Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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