Олег ГОЛОДЮК: «С Минаем, слава богу, нашли свой момент, забили и выиграли»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк дал оценку победе команды над «Минаем» (1:0) в 4-м туре УПЛ.

– Очень тяжелая игра была, как мы и ожидали еще до игры. С ними легко не бывает, у них всегда на высоком уровне бойцовские качества. Поблагодарили ребят только в раздевалке, они заслужили этот результат. Немножко заждались победы и ее сегодня заслужили. В первом тайме неплохо распоряжались моментами, а во втором игра была более эмоциональная, которая больше в пользу «Миная» была. Но, слава богу, нашли свой момент, забили и выиграли. Самое главное, на данный момент, что получили три очка.

– Какие давали наставления Дмитренко перед выходом на поле?

– Он очень хорошо работал на тренировках и должен был получить шанс, с тем отношением, которое у него к работе. Ничего так просто не бывает, его труд привел к тому, что забил победный гол.

– За счет чего удалось одержать победу над «Минаем»?

– За счет контроля мяча, мы никуда не спешили и дождались своего момента. Хотелось бы немножко спокойнее сыграть в завершающей фазе, на тренировках они такие ошибки не допускают. Наверное, давил результат. Но на данный момент, самое главное – три очка.

– Удивил ли вас чем-то «Минай»?

– Я бы так не сказал. Мы разбирали их игру, ожидали, что будут играть на грани самопожертвования. Так оно и было сегодня.