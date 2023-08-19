ЭДМАР: «Победа над Минаем – это маленький праздник»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал победу своих подопечных над «Минаем»:

– Очень тяжелая игра, мы к такой и готовились. Мы изучали игру соперника, тщательно разбирали их последний матч против «Днепра-1», знали, что будет очень не простая игра. Слава Богу, что победили сегодня. Хочу поблагодарить ребят, что провели большой объем работы на поле и одержали победу.

– Чья была идея выпустить Дмитренко? Замена в итоге сработала.

– Совместное решение тренерского штаба, мы не делим заслуги.

– Перед отчетным туром у вас не было набранных очков. Как настраивали команду?

– Мы их настраивали на игру да и ребята из-за этой паузы соскучились по футболу. Потому что все играют, а мы только тренируемся. Хорошо, что сегодня победили, для нас это маленький праздник.