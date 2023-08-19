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  4. ЭДМАР: «Победа над Минаем – это маленький праздник»
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 20:17 |
357
0

ЭДМАР: «Победа над Минаем – это маленький праздник»

И.о. главного тренера «Металлиста 1925» – о матче 4-го тура УПЛ

19 августа 2023, 20:17 |
357
0
ЭДМАР: «Победа над Минаем – это маленький праздник»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал победу своих подопечных над «Минаем»:

– Очень тяжелая игра, мы к такой и готовились. Мы изучали игру соперника, тщательно разбирали их последний матч против «Днепра-1», знали, что будет очень не простая игра. Слава Богу, что победили сегодня. Хочу поблагодарить ребят, что провели большой объем работы на поле и одержали победу.

– Чья была идея выпустить Дмитренко? Замена в итоге сработала.
– Совместное решение тренерского штаба, мы не делим заслуги.

– Перед отчетным туром у вас не было набранных очков. Как настраивали команду?
– Мы их настраивали на игру да и ребята из-за этой паузы соскучились по футболу. Потому что все играют, а мы только тренируемся. Хорошо, что сегодня победили, для нас это маленький праздник.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Металлист 1925 - Минай Эдмар
Источник ФК Металлист 1925
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