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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 20:10 |
103
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер

В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги

19 августа 2023, 20:10 |
103
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
ФК Шахтер

В воскресенье, 20 августа, пройдет матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Шахтер».

Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало матча в 19.00.

«Кривбасс» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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