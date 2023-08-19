Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы должны каждый день помогать украинскому народу»
Испания
19 августа 2023, 19:25 |
260
3

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы должны каждый день помогать украинскому народу»

Полузащитник «Жироны» рассказал испанским журналистам о войне россии против Украины

19 августа 2023, 19:25 |
260
3
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы должны каждый день помогать украинскому народу»
El Periodico. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков рассказал представителям испанских медиа о войне россии против Украины.

«Конечно, я был там, когда началась война, поэтому прекрасно знаю, о чем идет речь. Всем людям, которые там живут, очень тяжело. Мы много страдали с моей семьей, когда были в Украине. Это ситуация, с которой никто никогда не должен сталкиваться. Мы должны каждый день помогать украинскому народу, моей стране, потому что без нашей помощи у этой истории будет очень печальный конец. Мы должны быть бесконечно благодарны нашим отважным воинам, которые все время защищают Украину. Без них я не хочу представить, какими бы мы были.

Я считаю, что новости не раскрывают всей реальности войны. Реальность такова, что каждый день может случиться какое-нибудь несчастье. Может быть, это происходит прямо сейчас. Нет спокойного момента. Очень сложно. Но мы ждем нашей победы. Наши воины делают все, чтобы ее добыть. Конечно, мы победим, безусловно.

Однако без вашей помощи было бы еще сложнее. Если кто-то готов сделать больше со своей стороны, мы будем очень признательны, но это не зависит от нас. Я думаю, что самый эффективный способ помочь — это финансовые пожертвования, потому что на эти деньги украинское правительство сможет купить оружие, чтобы защитить наш народ от российской агрессии. Есть люди, которые потеряли жилье, родных… Это ужасно. Это невосполнимые потери, и мало что можно сделать, кроме как приютить их или накормить. Если кто-то может помочь, просто сделайте это», — сказал Цыганков.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига российско-украинская война
Источник Динамо Киев от Шурика
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Jaime_Lannister
"Ми повинні допомагати нашому народові".
Дивно сказав, звучить, ніби він не є частиною нашого народу.
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nivavn
Леоненко погрожував? моргни лівим оком, якщо так....
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