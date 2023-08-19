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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 18:06 | Обновлено 19 августа 2023, 18:07
244
0

Рух – Колос. Стали известны стартовые составы

Начало матча – в 19:00

19 августа 2023, 18:06 | Обновлено 19 августа 2023, 18:07
244
0
Рух – Колос. Стали известны стартовые составы
ФК Рух

Сегодня, 19 августа, «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет «Колос». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Ярослава Вишняка на матч:

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Плюман, Сапуга, Эдсон, Притула, Соломон-Отабор, Климчук.

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский, Богданов, Мякушко, Безбородько, Демченко.

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Рух Львов Колос Ковалевка Рух - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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