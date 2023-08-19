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Португалия
19 августа 2023, 17:20 | Обновлено 19 августа 2023, 17:28
764
0

В Португалии ждут сегодня Трубина в старте Бенфики

Лиссабонцев 19 августа ждет игра с «Эштрелой Амадорой»

19 августа 2023, 17:20 | Обновлено 19 августа 2023, 17:28
764
0
В Португалии ждут сегодня Трубина в старте Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» из Лиссабона Анатолий Трубин сегодня, в субботу, 19 августа, в матче 2-го тура чемпионата Португалии против команды «Эштрела Амадора» должен будет дебютировать в составе «орлов». Об этом утверждает издание Record.

Источник в своей версии состава «Бенфики» на игру поставил Трубина в ворота команды с первых минут.

Матч «Бенфика» – «Эштрела Амадора» начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт отреагировал на все разговоры относительно скорого дебюта Анатолия Трубина за команду.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эштрела Амадора
Источник Record.pt
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