В Португалии ждут сегодня Трубина в старте Бенфики
Лиссабонцев 19 августа ждет игра с «Эштрелой Амадорой»
Украинский голкипер «Бенфики» из Лиссабона Анатолий Трубин сегодня, в субботу, 19 августа, в матче 2-го тура чемпионата Португалии против команды «Эштрела Амадора» должен будет дебютировать в составе «орлов». Об этом утверждает издание Record.
Источник в своей версии состава «Бенфики» на игру поставил Трубина в ворота команды с первых минут.
Матч «Бенфика» – «Эштрела Амадора» начнется в 22:30 по киевскому времени.
Ранее главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт отреагировал на все разговоры относительно скорого дебюта Анатолия Трубина за команду.
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