В Португалии ждут сегодня Трубина в старте Бенфики

Украинский голкипер «Бенфики» из Лиссабона Анатолий Трубин сегодня, в субботу, 19 августа, в матче 2-го тура чемпионата Португалии против команды «Эштрела Амадора» должен будет дебютировать в составе «орлов». Об этом утверждает издание Record.

Источник в своей версии состава «Бенфики» на игру поставил Трубина в ворота команды с первых минут.

Матч «Бенфика» – «Эштрела Амадора» начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт отреагировал на все разговоры относительно скорого дебюта Анатолия Трубина за команду.