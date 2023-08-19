Тренер Бенфики: «В прошлой игре Трубину рано было выходить на поле»
Рогер Шмидт объяснил, почему Анатолий еще не дебютировал за команду
Главный тренер португальской «Бенфики» Рогер Шмидт на последней пресс-конференции отреагировал на слухи о том, что Анатолий Трубин выйдет в старте на следующую игру клуба:
«Я не собираюсь объявлять стартовый состав. В прошлой игре для Трубина было рано выходить на поле. Сейчас прошла неделя. Он стал лучше, больше связан с коллегами. Это другая ситуация. Это всегда вызов, когда ты приезжаешь в новый клуб без предсезонной подготовки. Сейчас ситуация другая. Мне нужно принять решение и найти лучший момент. Это должно быть не слишком рано, но и не слишком поздно».
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