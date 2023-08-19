Дмитрий КАПИНУС: «Нам просто нужно набрать свои три очка»

Защитник харьковского «Металлиста-1925» Дмитрий Капинус поделился настроением перед матчем 4-го тура Украинской Премьер-лиги против закарпатского «Миная».

– Из-за переноса игры против «Динамо» у команды было больше, чем обычно времени. Как это повлияло на подготовку, как использовали это время?



– Мы провели хорошую двухсторонку вместо игры. Настроение очень боевое, потому что у нас сейчас ноль очков и нам нужна только победа. Потому все ребята настроены очень серьезно. Готовимся к игре.



– Что касается соперника, ожидаете ли от них какие-нибудь неожиданности? Будет ли команда играть в тот же футбол, что и всегда при руководстве Шарана?



– Я думаю, что неожиданности не будет, мы разобрали соперника. Обычная команда, против которой можно играть. Думаю, что все будет хорошо.



– «Металлист 1925» перед 4-м туром предпоследний в турнирной таблице, а «Минай» на одну позицию выше. Насколько принципиальна будет эта игра?



– Нам не столько нужно именно «Минай» обыграть, нам просто нужно свои три очка набрать. Нет того, что именно их принципиально обыграть, всех нужно обыгрывать.



– В какой футбол будет играть «Металлист 1925» против «Миная». Чем будете удивлять соперника?



– Будем стараться удивлять. А в футбол будем играть, как скажет тренерский штаб, будем стараться выполнить все наставления.



– У команды на новый сезон новый стадион. Что можете сказать о «Левом береге», удобно ли там играть?



– Я еще там не играл, потому что с «Шахтером» пропустил игру. На вид очень хороший стадион, инфраструктура, поле качественное, все есть для того, чтобы показывать хорошую игру.

Матч между «Металлистом 1925» и «Минаем» состоится сегодня, 19 августа, и начнется в 17:00.