Металлист 1925 – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 19 августа «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет ужгородский «Минай». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Владимира Шарана на матч:

«Металлист 1925»: Мозоль, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук Андрей, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Чуев, Кравчук, Дмитрук, Рогозинский, Панасенко, Твердохлеб, Витенчук, Петька, Вишневский.