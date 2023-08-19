Металлист 1925 – Минай. Стали известны стартовые составы
Начало матча – в 17:00
Сегодня, 19 августа «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет ужгородский «Минай». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Владимира Шарана на матч:
«Металлист 1925»: Мозоль, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук Андрей, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров.
«Минай»: Бандура, Немчанинов, Чуев, Кравчук, Дмитрук, Рогозинский, Панасенко, Твердохлеб, Витенчук, Петька, Вишневский.
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