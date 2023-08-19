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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 16:11 | Обновлено 19 августа 2023, 16:13
191
0

Металлист 1925 – Минай. Стали известны стартовые составы

Начало матча – в 17:00

19 августа 2023, 16:11 | Обновлено 19 августа 2023, 16:13
191
0
Металлист 1925 – Минай. Стали известны стартовые составы
ФК Металлист 1925

Сегодня, 19 августа «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет ужгородский «Минай». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Владимира Шарана на матч:

«Металлист 1925»: Мозоль, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук Андрей, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Чуев, Кравчук, Дмитрук, Рогозинский, Панасенко, Твердохлеб, Витенчук, Петька, Вишневский.

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Металлист 1925 Металлист 1925 - Минай Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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