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  4. ВИДЕО: Дженоа смешно представила Руслана Малиновского
Италия
19 августа 2023, 15:49 |
3038
0

ВИДЕО: Дженоа смешно представила Руслана Малиновского

Украинец снялся в оригинальном ролике

19 августа 2023, 15:49 |
3038
0
ВИДЕО: Дженоа смешно представила Руслана Малиновского
ФК Дженоа. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский официально присоединился к итальянскому «Дженоа». В честь этого события СММ служба генуэзцев подготовила забавное видео.

30-летний Руслан последние полгода провел в «Марселе». Его купили за 10 миллионов евро, но сейчас решили продать из-за ряда факторов, один из которых – уход тренера Игоря Тудора, который и был главным инициатором покупки украинца.

В прошлом сезоне на счету мастера дальних ударов 45 матчей за «Аталанту», «Марсель» и национальную сборную Украины. В этих встречах он отметился 4 голами и 3 ассистами.

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ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Дженоа
Руслан Малиновский Дженоа трансферы трансферы Серии A Марсель трансферы Лиги 1 видео
Источник ФК Дженоа
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