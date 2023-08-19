ВИДЕО: Дженоа смешно представила Руслана Малиновского

Руслан Малиновский официально присоединился к итальянскому «Дженоа». В честь этого события СММ служба генуэзцев подготовила забавное видео.

30-летний Руслан последние полгода провел в «Марселе». Его купили за 10 миллионов евро, но сейчас решили продать из-за ряда факторов, один из которых – уход тренера Игоря Тудора, который и был главным инициатором покупки украинца.

В прошлом сезоне на счету мастера дальних ударов 45 матчей за «Аталанту», «Марсель» и национальную сборную Украины. В этих встречах он отметился 4 голами и 3 ассистами.