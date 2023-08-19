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  4. Максим ЛУНЕВ: «К Шахтеру готовимся так же, как и ко всем остальным»
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 15:27 |
145
0

Максим ЛУНЕВ: «К Шахтеру готовимся так же, как и ко всем остальным»

Полузащитник рассказал о подготовке к игре с «горняками» и настроении команды

19 августа 2023, 15:27 |
145
0
Максим ЛУНЕВ: «К Шахтеру готовимся так же, как и ко всем остальным»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

25-летний левый вингер «Кривбасса» Максим Лунев дал комментарий клубным медиа, в котором рассказал о подготовке к игре с «Шахтером» и настроении команды. Матч сыграют уже завтра, 20 августа в 19:00.

– Идет подготовка к важному матчу против «Шахтера». Какое настроение сейчас в коллективе?

– Все хорошо, после одного выходного немного отдохнули морально и физически. Победа над «ЛНЗ» была важна в психологическом плане для нас. К «Шахтеру» готовимся в обычном штатном режиме. Подготовка мало чем отличается от других, идет полным ходом. Соперник – такой же как и все остальные. В УПЛ не бывает слабых соперников.

– Две победы подряд имеют важное значение для «Кривбасса»?

– Да, конечно. Мы взяли шесть очков из шести в двух последних турах. Хорошо, что удалось победить в первой домашней игре. На «Шахтер» серьезно настраиваемся. Хотим победить дома при поддержке родных болельщиков.

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Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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