Пеп ГВАРДИОЛА: «Если бы мы тратили как Челси, меня бы убили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал гигантские траты «Челси» в три последних трансферных окна:

«Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же денег, сколько «Челси» потратил за последние два трансферных окна, – вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно. На нас было бы направлено настолько пристальное внимание, какое вы представить себе не можете.

Говорят, «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола только и покупают игроков, – я не знал, что у меня в кармане так много денег, чтобы купить всех игроков, которые у меня есть».