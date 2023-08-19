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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Если бы мы тратили как Челси, меня бы убили»
Англия
19 августа 2023, 14:48 |
674
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Если бы мы тратили как Челси, меня бы убили»

Тренер «Манчестер Сити» – о трансферной политике клуба

19 августа 2023, 14:48 |
674
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Если бы мы тратили как Челси, меня бы убили»
ФК Манчестер Сити: Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал гигантские траты «Челси» в три последних трансферных окна:

«Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же денег, сколько «Челси» потратил за последние два трансферных окна, – вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно. На нас было бы направлено настолько пристальное внимание, какое вы представить себе не можете.

Говорят, «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола только и покупают игроков, – я не знал, что у меня в кармане так много денег, чтобы купить всех игроков, которые у меня есть».

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Источник Sky Sports
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