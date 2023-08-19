Верес – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 19 августа «Верес» в Ровно на стадионе «Авангард» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. На данный момент команды занимают 13-е и 16-е места в турнирной таблице сооответственно.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Виктора Скрипника на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Балан, Шевченко Курко, Близниченко, Яго, Станислав Шарай, Владислав Шарай, Кучеров, Марусич

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Сантана, Павлюк, Кане, Бацула, Скляр, Юрченко, Челядин, Степанюк