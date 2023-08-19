Германия19 августа 2023, 13:41 |
654
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Кейн? Хорошо – это мягко сказано»
Тренер «Баварии» доволен своим новым форвардом
19 августа 2023, 13:41 |
654
0
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оценил дебют Гарри Кейна в Бундеслиге в матче против «Вердера» (победа 4:0):
«Хорошо – это мягко сказано. Это было великолепно. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках. В этом матче он сразу начал с голевой передачи, а потом забил сам. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе».
Напомним, это был второй матч Кейна за «Баварию». Он дебютировал за команду неделю назад в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (поражение 0:3).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2023, 17:11 31
Эксперт - про еврокубковую кампанию киевлян
Футбол | 19 августа 2023, 09:00 4
26-летний форвард вышел на пик карьеры
Футбол | 18.08.2023, 14:40
Футбол | 19.08.2023, 09:20
Футбол | 18.08.2023, 11:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2023, 22:48 172
17.08.2023, 23:12 15
Теннис
18.08.2023, 07:55 2
18.08.2023, 05:55 6
18.08.2023, 23:12 1
18.08.2023, 01:41 2
17.08.2023, 23:00 8