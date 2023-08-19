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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Кейн? Хорошо – это мягко сказано»
Германия
19 августа 2023, 13:41 |
654
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Кейн? Хорошо – это мягко сказано»

Тренер «Баварии» доволен своим новым форвардом

19 августа 2023, 13:41 |
654
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Кейн? Хорошо – это мягко сказано»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оценил дебют Гарри Кейна в Бундеслиге в матче против «Вердера» (победа 4:0):

«Хорошо – это мягко сказано. Это было великолепно. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках. В этом матче он сразу начал с голевой передачи, а потом забил сам. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе».

Напомним, это был второй матч Кейна за «Баварию». Он дебютировал за команду неделю назад в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (поражение 0:3).

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Источник Bayern & Germany
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