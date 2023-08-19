Рома пыталась арендовать Лукаку

«Рома» продолжает поиски центрфорварда на новый сезон. По информации итальянских СМИ, римский клуб предложил «Челси» арендовать на год Ромелу Лукаку, но получил отказ: «Синие» хотят только полноценной продажи игрока.

Прошлый сезон Лукаку провел в аренде в «Интере», но из-за того, что бельгиец за спиной у клуба вел переговоры с «Ювентусом», миланский клуб больше не работает над его выкупом. Сейчас наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Лукаку – «Ювентус», возможен обмен на Душана Влаховича.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 14 Голов и 7 ассистов в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах.