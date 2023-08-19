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Италия
19 августа 2023, 13:33 |
161
0

Рома пыталась арендовать Лукаку

«Челси» отказался и хочет только продать игрока

19 августа 2023, 13:33 |
161
0
Рома пыталась арендовать Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Рома» продолжает поиски центрфорварда на новый сезон. По информации итальянских СМИ, римский клуб предложил «Челси» арендовать на год Ромелу Лукаку, но получил отказ: «Синие» хотят только полноценной продажи игрока.

Прошлый сезон Лукаку провел в аренде в «Интере», но из-за того, что бельгиец за спиной у клуба вел переговоры с «Ювентусом», миланский клуб больше не работает над его выкупом. Сейчас наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Лукаку – «Ювентус», возможен обмен на Душана Влаховича.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 14 Голов и 7 ассистов в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Ромелу Лукаку Челси Рома Рим аренда игрока
Источник Sky Sport Italia
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