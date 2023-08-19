Челси нацелился на форварда Арсенала

«Челси» включился в борьбу за форварда лондонского «Арсенала» Фоларина Балогана. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, «Арсенал» хочет получить за своего игрока 50 миллионов фунтов. Ранее такая цена отпугнула ряд потенциальных покупателей, включая миланский «Интер» и «Монако».

Напомним, прошлый сезон Балоган провел в аренде во французском «Реймсе», за который отличился 21 голом 3 ассистами в 37 матчах Лиги 1. Контракт 22-летнего форварда сборной США с «Канонирами» действует до лета 2025 года.