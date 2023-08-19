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Англия
19 августа 2023, 13:11 | Обновлено 19 августа 2023, 13:22
2002
6

Челси нацелился на форварда Арсенала

Фоларин Балоган может перейти в другой лондонский клуб

19 августа 2023, 13:11 | Обновлено 19 августа 2023, 13:22
2002
6
Челси нацелился на форварда Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балоган

«Челси» включился в борьбу за форварда лондонского «Арсенала» Фоларина Балогана. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, «Арсенал» хочет получить за своего игрока 50 миллионов фунтов. Ранее такая цена отпугнула ряд потенциальных покупателей, включая миланский «Интер» и «Монако».

Напомним, прошлый сезон Балоган провел в аренде во французском «Реймсе», за который отличился 21 голом 3 ассистами в 37 матчах Лиги 1. Контракт 22-летнего форварда сборной США с «Канонирами» действует до лета 2025 года.

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Челси Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Фоларин Балоган
Источник Sky Sports
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Умник
Спорт.юа скрины не горят. 
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+1
alekos59
При чому тут Олександрiя ??? 
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+1
Gargantua
интересно что Артета его принципиально не видит в составе
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0
LisovijNickolai Фамилия
Ротань стайл заработал
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0
BARA.bass
АЛЕКСАНДРИЯ РЕШАЕТ)))
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0
Злий Глобинець
Шо-шо? Олександрії? А не Арсеналу, того що лондонський?
Ответить
-1
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