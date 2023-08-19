Англия19 августа 2023, 13:11 | Обновлено 19 августа 2023, 13:22
2002
6
Челси нацелился на форварда Арсенала
Фоларин Балоган может перейти в другой лондонский клуб
19 августа 2023, 13:11 | Обновлено 19 августа 2023, 13:22
2002
6
«Челси» включился в борьбу за форварда лондонского «Арсенала» Фоларина Балогана. Об этом сообщают английские СМИ.
По их информации, «Арсенал» хочет получить за своего игрока 50 миллионов фунтов. Ранее такая цена отпугнула ряд потенциальных покупателей, включая миланский «Интер» и «Монако».
Напомним, прошлый сезон Балоган провел в аренде во французском «Реймсе», за который отличился 21 голом 3 ассистами в 37 матчах Лиги 1. Контракт 22-летнего форварда сборной США с «Канонирами» действует до лета 2025 года.
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Комментарии 6
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Спорт.юа скрины не горят.
При чому тут Олександрiя ???
интересно что Артета его принципиально не видит в составе
Ротань стайл заработал
АЛЕКСАНДРИЯ РЕШАЕТ)))
Шо-шо? Олександрії? А не Арсеналу, того що лондонський?
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