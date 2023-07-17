Одноклубник Зинченко может заменить Лукаку в Интере

Миланский «Интер» занят поисками нового форварда, после того как принял решение прекратить работу над трансфером Ромелу Лукаку.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, «Интер» обратил свое внимание на форварда «Арсенала» Фоларина Балогана. «Канониры» хотят за своего игрока 50 миллионов фунтов, «Интер» предлагает только 40 миллионов евро.

Прошлый сезон Балоган провел в аренде в «Реймсе». На счету 22-летнего форварда сборной США 21 гол и 3 ассиста в 37 матчах Лиги 1.