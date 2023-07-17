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Италия
17 июля 2023, 19:02 | Обновлено 17 июля 2023, 19:03
295
0

Одноклубник Зинченко может заменить Лукаку в Интере

«Нерадзурри» нацелились на Фоларина Балогана

17 июля 2023, 19:02 | Обновлено 17 июля 2023, 19:03
295
0
Одноклубник Зинченко может заменить Лукаку в Интере
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» занят поисками нового форварда, после того как принял решение прекратить работу над трансфером Ромелу Лукаку.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, «Интер» обратил свое внимание на форварда «Арсенала» Фоларина Балогана. «Канониры» хотят за своего игрока 50 миллионов фунтов, «Интер» предлагает только 40 миллионов евро.

Прошлый сезон Балоган провел в аренде в «Реймсе». На счету 22-летнего форварда сборной США 21 гол и 3 ассиста в 37 матчах Лиги 1.

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Фоларин Балоган Интер Милан Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Evening Standard
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