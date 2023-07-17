Италия17 июля 2023, 19:02 | Обновлено 17 июля 2023, 19:03
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Одноклубник Зинченко может заменить Лукаку в Интере
«Нерадзурри» нацелились на Фоларина Балогана
17 июля 2023, 19:02 | Обновлено 17 июля 2023, 19:03
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Миланский «Интер» занят поисками нового форварда, после того как принял решение прекратить работу над трансфером Ромелу Лукаку.
По информации журналиста Низаара Кинселлы, «Интер» обратил свое внимание на форварда «Арсенала» Фоларина Балогана. «Канониры» хотят за своего игрока 50 миллионов фунтов, «Интер» предлагает только 40 миллионов евро.
Прошлый сезон Балоган провел в аренде в «Реймсе». На счету 22-летнего форварда сборной США 21 гол и 3 ассиста в 37 матчах Лиги 1.
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