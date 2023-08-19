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  4. Гарри КЕЙН: «Атмосфера в Бундеслиге очень отличается от АПЛ»
Германия
19 августа 2023, 12:49 |
1471
1

Гарри КЕЙН: «Атмосфера в Бундеслиге очень отличается от АПЛ»

Форвард «Баварии» – о своем дебюте

19 августа 2023, 12:49 |
1471
1
Гарри КЕЙН: «Атмосфера в Бундеслиге очень отличается от АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Звездный новичок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от своего дебютного матча в Бундеслиге за чемпионов Германии (победа 4:0):

«Болельщики по обе стороны были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которой мне приходилось сталкиваться», – сказал Кейн.

Напомним, в матче с «Вердером» Гарри Кейн забил гол и сделал голевую передачу. Это был второй матч Кейна на «Баварию». Он дебютировал неделю назад в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (поражение 0:3).

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Источник Daily Mail
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Умник
Гарри ты еще на вестфален приедешь походу обалдеешь. Там люди походу режесеры такое делать. Я такой красоты нигде не видел
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