Гарри КЕЙН: «Атмосфера в Бундеслиге очень отличается от АПЛ»

Звездный новичок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от своего дебютного матча в Бундеслиге за чемпионов Германии (победа 4:0):

«Болельщики по обе стороны были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которой мне приходилось сталкиваться», – сказал Кейн.

Напомним, в матче с «Вердером» Гарри Кейн забил гол и сделал голевую передачу. Это был второй матч Кейна на «Баварию». Он дебютировал неделю назад в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (поражение 0:3).