СОЛОМОН-ОТАБОР: «Нам нужно качественно подготовиться к игре с Колосом»

27-летний нигерийский вингер «Руха» Вив Соломон-Отабор рассказал о своих ожиданиях от игры с «Колосом», которая состоится уже сегодня, 19 августа в 19:00.

«Я уже играл против «Колоса». Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме. Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный результат. Наша команда очень хорошо работает, и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона».