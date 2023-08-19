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  4. СОЛОМОН-ОТАБОР: «Нам нужно качественно подготовиться к игре с Колосом»
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 12:24 |
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СОЛОМОН-ОТАБОР: «Нам нужно качественно подготовиться к игре с Колосом»

Легионер «Руха» дал комментарий перед матчем

19 августа 2023, 12:24 |
70
0
СОЛОМОН-ОТАБОР: «Нам нужно качественно подготовиться к игре с Колосом»
ФК Рух Львов. Вив Соломон-Отабор

27-летний нигерийский вингер «Руха» Вив Соломон-Отабор рассказал о своих ожиданиях от игры с «Колосом», которая состоится уже сегодня, 19 августа в 19:00.

«Я уже играл против «Колоса». Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме. Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный результат. Наша команда очень хорошо работает, и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона».

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Источник ФК Рух Львов
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