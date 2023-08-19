Англия19 августа 2023, 11:40 |
2458
9
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
В список включен и переход Кейна в «Баварию»
19 августа 2023, 11:40 |
2458
9
Авторитетное издание GOAL опубликовало список самых бессмысленных трансферов в 2023 году.
Переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 89 миллионов фунтов стерлингов попал на вторую позицию. На первом месте – недавнее подписание «Челси» Мойсеса Кайседо из «Брайтона» за 115 млн.
Топ-10 самых бессмысленных трансферов 2023 года
- Мойсес Кайседо (Брайтон – Челси, 115 млн фунтов стерлингов);
- Михаил Мудрик (Шахтер – Челси, 89 млн фунтов стерлингов);
- Малком (Зенит – Аль-Хиляль, 60 млн фунтов стерлингов);
- Деклан Райс (Вест Хэм – Арсенал, 105 млн фунтов стерлингов);
- Расмус Хойлунд (Аталанта – Манчестер Юнайтед, 73 млн фунтов стерлингов);
- Ромео Лавия (Саутгемптон – Челси, 58 млн фунтов стерлингов);
- Кай Хаверц (Челси – Арсенал, 65 млн фунтов стерлингов);
- Мэйсон Маунт (Челси – Манчестер Юнайтед, 60 млн фунтов стерлингов);
- Энцо Фернандес (Бенфика – Челси, 107 млн фунтов стерлингов);
- Гарри Кейн (Тоттенхэм – Бавария 100 млн фунтов стерлингов).
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Комментарии 9
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Что это за рейтинг,чем все это аргументировано,ничего ведь непонятно
Михайло - "мудрик", а Челсі - "дурник"
Рано еще. Зимой станет ясно. Пройдет ровно год
👍
Тут мабуть коментарі зайві
Наконец то Шевченко в Челси с Милана подвинули😁😁
Челсі - абсолютний чемпіон по безглуздості в трансферах. На жаль, це зачепило і нашого співвітчизника. Так може перестанемо поливати його брудом, а підтримаємо, як підтримуємо інших україньських гравців. Чи й далі будемо ділити Україну на "тупих лугандонів - сепарів" та щірих патріотів?! Якщо так відноситись до українців, які жили на Донбасі, то навіщо воювати за Донбас та Крим - треба віддати ці регіони пуйлу!
Якщо додати трохи сарказму то це можна назвати рейтинг "наймудріших" трансфертІв. Якраз вписується і під прізвища нашого гравця. Хоча переходи кейна і хаверца тут дивно виглядають.
хоч в якомусь списку не найдорожчий, але і все одно один із лідерів.
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