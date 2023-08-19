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  4. Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Англия
19 августа 2023, 11:40 |
2458
9

Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года

В список включен и переход Кейна в «Баварию»

19 августа 2023, 11:40 |
2458
9
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
GOAL

Авторитетное издание GOAL опубликовало список самых бессмысленных трансферов в 2023 году.

Переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 89 миллионов фунтов стерлингов попал на вторую позицию. На первом месте – недавнее подписание «Челси» Мойсеса Кайседо из «Брайтона» за 115 млн.

Топ-10 самых бессмысленных трансферов 2023 года

  1. Мойсес Кайседо (Брайтон – Челси, 115 млн фунтов стерлингов);
  2. Михаил Мудрик (Шахтер – Челси, 89 млн фунтов стерлингов);
  3. Малком (Зенит – Аль-Хиляль, 60 млн фунтов стерлингов);
  4. Деклан Райс (Вест Хэм – Арсенал, 105 млн фунтов стерлингов);
  5. Расмус Хойлунд (Аталанта – Манчестер Юнайтед, 73 млн фунтов стерлингов);
  6. Ромео Лавия (Саутгемптон – Челси, 58 млн фунтов стерлингов);
  7. Кай Хаверц (Челси – Арсенал, 65 млн фунтов стерлингов);
  8. Мэйсон Маунт (Челси – Манчестер Юнайтед, 60 млн фунтов стерлингов);
  9. Энцо Фернандес (Бенфика – Челси, 107 млн фунтов стерлингов);
  10. Гарри Кейн (Тоттенхэм – Бавария 100 млн фунтов стерлингов).
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Источник Goal.com
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Комментарии 9
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Golhrenshtanga
Что это за рейтинг,чем все это аргументировано,ничего ведь непонятно
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+4
Господин UAF
Михайло - "мудрик", а Челсі - "дурник"
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+2
Умник
Рано еще. Зимой станет ясно. Пройдет ровно год
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+1
AK-228
👍
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0
Igor@Kyiv
Тут мабуть коментарі зайві
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0
Fitness.sports
Наконец то Шевченко в Челси с Милана подвинули😁😁
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0
Віктор Коробка
Челсі - абсолютний чемпіон по безглуздості в трансферах. На жаль, це зачепило і нашого співвітчизника. Так може перестанемо поливати його брудом, а підтримаємо, як підтримуємо інших україньських гравців. Чи й далі будемо ділити Україну на "тупих лугандонів - сепарів" та щірих патріотів?! Якщо так відноситись до українців, які жили на Донбасі, то навіщо воювати за Донбас та Крим - треба віддати ці регіони пуйлу!
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-1
antt
Якщо додати трохи сарказму то це можна назвати рейтинг "наймудріших" трансфертІв. Якраз вписується і  під прізвища нашого гравця. Хоча переходи кейна і  хаверца тут дивно виглядають.
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-1
Burevestnik
хоч в якомусь списку не найдорожчий, але і все одно один із лідерів. 
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-2
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