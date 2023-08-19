Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года

Авторитетное издание GOAL опубликовало список самых бессмысленных трансферов в 2023 году.

Переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 89 миллионов фунтов стерлингов попал на вторую позицию. На первом месте – недавнее подписание «Челси» Мойсеса Кайседо из «Брайтона» за 115 млн.

Топ-10 самых бессмысленных трансферов 2023 года