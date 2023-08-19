ДЕ ДЗЕРБИ: «Одна страна была захвачена другой. Украина защищает свои земли»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который в сезоне-2021/22 являлся наставником «Шахтера» и застал начало полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в Киеве, поведал итальянским журналистам свое видение происходящего, дав четко понять, что Украина является жертвой агрессии и защищает свои земли от оккупантов.

«Шахтер» – это самый формирующий опыт в моей жизни. Очень сильная команда, та, которая лучше всего соответствовала моему представлению о футболе. Я говорил игрокам, что через два-три года выведу их в полуфинал Лиги чемпионов».

«Хуже всего было принять войну. Это было в воздухе. Было ужасно осознавать, что твоей команды больше нет. Ее отменили. Она исчезла».

«Мне помогли ценности отца Альфредо и матери Альвианы. Я чувствовал ответственность перед ребятами. «Я не брошу вас, я останусь с вами до конца», – сказал я им. В то время как многие, в том числе клуб, говорили, что войны никогда не будет, что это просто игра мускулами между двумя странами».

«Я никогда не чувствовал страха. Единственным страхом была возможность во время движения к границе оказаться на мели, без бензина, на морозе, без еды. А потом были выстрелы, слухи о российских десантниках, которые высаживаются в центре города, чтобы убить Зеленского, а также могут проникнуть в гостиницу, где нас держали взаперти».

«Что можно коротко сказать об этом? Одна страна была захвачена другой. Точка. Украина защищает свою территорию. Больше здесь нечего сказать», - отметил Де Дзерби.