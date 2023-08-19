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ATP
19 августа 2023, 10:59 |
74
0

Первый матч после триумфа. Марченко сыграет на турнире в Уинстон-Сейлеме

В первом раунде квалификации к турниру АТР 250 Илья встретится с Филиппо Морони

19 августа 2023, 10:59 |
74
0
Первый матч после триумфа. Марченко сыграет на турнире в Уинстон-Сейлеме
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 264) узнал первого соперника на старте хардового турнира серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

В первом раунде квалификации украинец сыграет против представителя Италии Филиппо Морони (АТР 799), которому организаторы предоставили wild card.

Далее Илья может встретится с победителем матча Робин Хасе – Омни Кумар.

Для Марченко это будет первый матч после победы на челленджере в Салинасе (Эквадор).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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ATP Уинстон-Сейлем Филиппо Морони Илья Марченко
Источник Sport.ua
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