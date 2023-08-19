Первый матч после триумфа. Марченко сыграет на турнире в Уинстон-Сейлеме

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 264) узнал первого соперника на старте хардового турнира серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

В первом раунде квалификации украинец сыграет против представителя Италии Филиппо Морони (АТР 799), которому организаторы предоставили wild card.

Далее Илья может встретится с победителем матча Робин Хасе – Омни Кумар.

Для Марченко это будет первый матч после победы на челленджере в Салинасе (Эквадор).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА