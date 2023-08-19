ATP19 августа 2023, 10:59 |
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Первый матч после триумфа. Марченко сыграет на турнире в Уинстон-Сейлеме
В первом раунде квалификации к турниру АТР 250 Илья встретится с Филиппо Морони
19 августа 2023, 10:59 |
74
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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 264) узнал первого соперника на старте хардового турнира серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).
В первом раунде квалификации украинец сыграет против представителя Италии Филиппо Морони (АТР 799), которому организаторы предоставили wild card.
Далее Илья может встретится с победителем матча Робин Хасе – Омни Кумар.
Для Марченко это будет первый матч после победы на челленджере в Салинасе (Эквадор).
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