Не Ариэльсон. Кто является самым молодым бразильским бомбардиром в УПЛ?

В поединке с ЛНЗ в составе «Полесья» (2:1 в пользу житомирского клуба) дебютировал 18-летний бразильский нападающий Ариелсон, отметивший свою премьеру голом. Он стал одним из самых молодых легионеров из Бразилии, выступавших в чемпионатах Украины. В более юном возрасте первый матч в УПЛ провели пять его соотечественников, а забивал и вовсе один - Данилу дос Сантос из «Волыни».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины