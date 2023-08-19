Не Ариэльсон. Кто является самым молодым бразильским бомбардиром в УПЛ?
Форвард «Полесья» забил первый гол в чемпионате Украины в своем дебюте против ЛНЗ
В поединке с ЛНЗ в составе «Полесья» (2:1 в пользу житомирского клуба) дебютировал 18-летний бразильский нападающий Ариелсон, отметивший свою премьеру голом. Он стал одним из самых молодых легионеров из Бразилии, выступавших в чемпионатах Украины. В более юном возрасте первый матч в УПЛ провели пять его соотечественников, а забивал и вовсе один - Данилу дос Сантос из «Волыни».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 261 день
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Волынь
|
03.10.2014
|
Ворскла
|
2:2 (д)
|
18 лет 347 дней
|
АРИЕЛСОН
|
Полесье
|
18.08.2023
|
ЛНЗ
|
2:1 (г)
|
19 лет 73 дня
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
Шахтер
|
25.08.2019
|
Мариуполь
|
5:1 (д)
|
19 лет 96 дней
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
22.05.2019
|
Динамо
|
1:1 (д)
|
19 лет 150 дней
|
ФЕРНАНДУ
|
Шахтер
|
29.07.2018
|
Арсенал
|
3:0 (д)
|
19 лет 181 день
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Шахтер
|
14.03.2010
|
Металлист
|
2:1 (д)
|
19 лет 229 дней
|
ФАРЛЕЙ
|
Севастополь
|
31.08.2013
|
Карпаты
|
1:0 (д)
|
19 лет 289 дней
|
ДУДУ
|
Динамо
|
23.10.2011
|
Заря
|
6:1 (д)
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