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  4. Не Ариэльсон. Кто является самым молодым бразильским бомбардиром в УПЛ?
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 09:20 | Обновлено 19 августа 2023, 09:29
131
0

Не Ариэльсон. Кто является самым молодым бразильским бомбардиром в УПЛ?

Форвард «Полесья» забил первый гол в чемпионате Украины в своем дебюте против ЛНЗ

19 августа 2023, 09:20 | Обновлено 19 августа 2023, 09:29
131
0
Не Ариэльсон. Кто является самым молодым бразильским бомбардиром в УПЛ?
Instagram. Ариэльсон

В поединке с ЛНЗ в составе «Полесья» (2:1 в пользу житомирского клуба) дебютировал 18-летний бразильский нападающий Ариелсон, отметивший свою премьеру голом. Он стал одним из самых молодых легионеров из Бразилии, выступавших в чемпионатах Украины. В более юном возрасте первый матч в УПЛ провели пять его соотечественников, а забивал и вовсе один - Данилу дос Сантос из «Волыни».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 261 день

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Волынь

03.10.2014

Ворскла

2:2 (д)

18 лет 347 дней

АРИЕЛСОН

Полесье

18.08.2023

ЛНЗ

2:1 (г)

19 лет 73 дня

МАРКОС АНТОНИУ

Шахтер

25.08.2019

Мариуполь

5:1 (д)

19 лет 96 дней

ТЕТЕ

Шахтер

22.05.2019

Динамо

1:1 (д)

19 лет 150 дней

ФЕРНАНДУ

Шахтер

29.07.2018

Арсенал

3:0 (д)

19 лет 181 день

ДУГЛАС КОСТА

Шахтер

14.03.2010

Металлист

2:1 (д)

19 лет 229 дней

ФАРЛЕЙ

Севастополь

31.08.2013

Карпаты

1:0 (д)

19 лет 289 дней

ДУДУ

Динамо

23.10.2011

Заря

6:1 (д)
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Источник Sport.ua
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