Украина. Премьер лига19 августа 2023, 06:03 | Обновлено 19 августа 2023, 06:15
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ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
Вышла очередная серия расследования от журналиста Дмитрия Гордона
19 августа 2023, 06:03 | Обновлено 19 августа 2023, 06:15
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В интервью журналисту Дмитрию Гордону фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал, как президент «Ингульца» Александр Поворознюк стрелял в него шесть раз
Подробно рассказано, почему эти дела не расследовали, а виновников не наказали. Детали о страхе жителей всего района, ОПГ Поворознюка и его бандитизме, взяткам полиции и его связям.
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
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