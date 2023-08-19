В интервью журналисту Дмитрию Гордону фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал, как президент «Ингульца» Александр Поворознюк стрелял в него шесть раз

Подробно рассказано, почему эти дела не расследовали, а виновников не наказали. Детали о страхе жителей всего района, ОПГ Поворознюка и его бандитизме, взяткам полиции и его связям.

ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк