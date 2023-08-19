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  4. ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 06:03 | Обновлено 19 августа 2023, 06:15
208
0

ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк

Вышла очередная серия расследования от журналиста Дмитрия Гордона

19 августа 2023, 06:03 | Обновлено 19 августа 2023, 06:15
208
0
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
YouTube

В интервью журналисту Дмитрию Гордону фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал, как президент «Ингульца» Александр Поворознюк стрелял в него шесть раз

Подробно рассказано, почему эти дела не расследовали, а виновников не наказали. Детали о страхе жителей всего района, ОПГ Поворознюка и его бандитизме, взяткам полиции и его связям.

ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец
Источник Гордон
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