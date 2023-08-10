Украина. Премьер лига10 августа 2023, 06:15 | Обновлено 10 августа 2023, 06:57
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ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
Раскрыты новые страшные факты о президенте «Ингульца»
10 августа 2023, 06:15 | Обновлено 10 августа 2023, 06:57
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Известный журналист Дмитрий Гордон продолжил расследование об одиозной личности президента «Ингульца» Александра Поворознюка.
В нескольких частях подробно рассказано о его противоречивой деятельности, весьма туманном прошлом и скандальном настоящем.
В новом интервью Дмитрию Гордону учительница из Петрово Виктория Узлова рассказала о насилии Поворознюка, о том, как он разбогател, о страхе односельчан, купленной полиции и других его жертвах.
ВИДЕО на YouTube: Растерзанная Поворознюком учительница Узлова
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