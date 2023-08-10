ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона

Известный журналист Дмитрий Гордон продолжил расследование об одиозной личности президента «Ингульца» Александра Поворознюка.

В нескольких частях подробно рассказано о его противоречивой деятельности, весьма туманном прошлом и скандальном настоящем.

В новом интервью Дмитрию Гордону учительница из Петрово Виктория Узлова рассказала о насилии Поворознюка, о том, как он разбогател, о страхе односельчан, купленной полиции и других его жертвах.

ВИДЕО на YouTube: Растерзанная Поворознюком учительница Узлова