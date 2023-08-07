Известный журналист Дмитрий Гордон выпустил вторую серию расследования о президенте Ингульца Александре Поворознюке

Дмитрий Гордон провел большое расследование об одиозной личности Александра Поворознюка, о его противоречивой деятельности, весьма туманном прошлом и скандальном настоящем.

Во второй части фильма-расследования речь пойдет о том, как Поворознюк предлагал односельчанину деньги за ложные показания, о пропавшем уголовном деле и угрозах свидетелям.

Стрельба по людям, под крылом мафии. Расследование Гордона о Поворознюке