Стрельба по людям, под крылом мафии. Расследование Гордона о Поворознюке
Известный журналист выпустил вторую серию расследования
Известный журналист Дмитрий Гордон выпустил вторую серию расследования о президенте Ингульца Александре Поворознюке
Дмитрий Гордон провел большое расследование об одиозной личности Александра Поворознюка, о его противоречивой деятельности, весьма туманном прошлом и скандальном настоящем.
Во второй части фильма-расследования речь пойдет о том, как Поворознюк предлагал односельчанину деньги за ложные показания, о пропавшем уголовном деле и угрозах свидетелям.
Стрельба по людям, под крылом мафии. Расследование Гордона о Поворознюке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Все вырученные на матче средства пойдут в фонд Shakhtar Social