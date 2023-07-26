ВИДЕО. Убийца, бандит, аферист, вор. Расследование Гордона о Поворознюке
Журналист провел большое расследование об одиозном президенте «Ингульца»
Журналист Дмитрий Гордон провел большое расследование об одиозной личности президента «Ингульца» Александра Поворознюка.
В опубликованном видео рассказано о его противоречивой деятельности, весьма туманном прошлом и скандальном настоящем.
В фильме-расследовании речь идет о судимостях Поворознюка, аферизме, рейдерстве и связях с правоохранителями, самозахвате земель, заказных убийствах, любви к русскому шансону, связях с властью и съемках сериала за 33 млн грн.
ВИДЕО. Убийца, бандит, аферист, вор. Расследование Гордона о Поворознюке
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