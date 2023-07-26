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Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 22:47 | Обновлено 26 июля 2023, 22:59
1438
2

ВИДЕО. Убийца, бандит, аферист, вор. Расследование Гордона о Поворознюке

Журналист провел большое расследование об одиозном президенте «Ингульца»

26 июля 2023, 22:47 | Обновлено 26 июля 2023, 22:59
1438
2
ВИДЕО. Убийца, бандит, аферист, вор. Расследование Гордона о Поворознюке
YouTube

Журналист Дмитрий Гордон провел большое расследование об одиозной личности президента «Ингульца» Александра Поворознюка.

В опубликованном видео рассказано о его противоречивой деятельности, весьма туманном прошлом и скандальном настоящем.

В фильме-расследовании речь идет о судимостях Поворознюка, аферизме, рейдерстве и связях с правоохранителями, самозахвате земель, заказных убийствах, любви к русскому шансону, связях с властью и съемках сериала за 33 млн грн.

ВИДЕО. Убийца, бандит, аферист, вор. Расследование Гордона о Поворознюке

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Александр Поворознюк Ингулец Дмитрий Гордон
Источник Гордон
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Commando
Жир ещё тот Гордон ,а ты ещё хуже 
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-1
romanchik.8409
Ай, Гандончик, артист....Ждем ответки от бандюка
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-2
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