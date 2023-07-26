Журналист Дмитрий Гордон провел большое расследование об одиозной личности президента «Ингульца» Александра Поворознюка.

В опубликованном видео рассказано о его противоречивой деятельности, весьма туманном прошлом и скандальном настоящем.

В фильме-расследовании речь идет о судимостях Поворознюка, аферизме, рейдерстве и связях с правоохранителями, самозахвате земель, заказных убийствах, любви к русскому шансону, связях с властью и съемках сериала за 33 млн грн.

ВИДЕО. Убийца, бандит, аферист, вор. Расследование Гордона о Поворознюке