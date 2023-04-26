ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк
Михаил Никифоров: «Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня»
Житель поселка Петрово Михаил Никифоров в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как в него стрелял президентом клуба «Ингулец» Александр Поворознюк
По словам Михаила Никифорова, Поворознюк тяжело ранил его из пистолета, после чего он проходил длительное лечение и получил инвалидность, а после этого бизнесмен не выполнил обещание о компенсации в $15 тысяч.
Михаил Никифоров: «У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца».
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Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что Поворознюк стрелял в него несколько раз, и две пули до сих пор остаются в его теле.
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Готов поверить, но червячок точит. Огневое ранение, человек при смерти, еле выжил(наверное сложная операция была), получил инвалидность.
Что примечательно при этом то, что вокруг жертвы было задействано много людей. И никто не задался вопросами - что это, кто это, как это?
При всей развитости коррупции в нашей стране неужели поворознюк такая крутая личность, приближенная к оп, не имеющая врагов в других кланах, опг?