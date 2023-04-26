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  4. ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 08:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 08:17
157
1

ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк

Михаил Никифоров: «Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня»

26 апреля 2023, 08:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 08:17
157
1
ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк
YouTube. Дмитрий Гордон и Михаил Никифоров

Житель поселка Петрово Михаил Никифоров в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как в него стрелял президентом клуба «Ингулец» Александр Поворознюк

По словам Михаила Никифорова, Поворознюк тяжело ранил его из пистолета, после чего он проходил длительное лечение и получил инвалидность, а после этого бизнесмен не выполнил обещание о компенсации в $15 тысяч.

Михаил Никифоров: «У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца».

ВИДЕО на YouTube:

Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что Поворознюк стрелял в него несколько раз, и две пули до сих пор остаются в его теле.

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видео Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец Михаил Никифоров
Источник Гордон
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Xvalenok03
Очередная серия санта-барбары.
Готов поверить, но червячок точит. Огневое ранение, человек при смерти, еле выжил(наверное сложная операция была), получил инвалидность. 
Что примечательно при этом то, что вокруг жертвы было задействано много людей. И никто не задался вопросами - что это, кто это, как это? 
При всей развитости коррупции в нашей стране неужели поворознюк такая крутая личность, приближенная к оп, не имеющая врагов в других кланах, опг? 
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