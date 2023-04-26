ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк

Житель поселка Петрово Михаил Никифоров в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как в него стрелял президентом клуба «Ингулец» Александр Поворознюк

По словам Михаила Никифорова, Поворознюк тяжело ранил его из пистолета, после чего он проходил длительное лечение и получил инвалидность, а после этого бизнесмен не выполнил обещание о компенсации в $15 тысяч.

Михаил Никифоров: «У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца».

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Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что Поворознюк стрелял в него несколько раз, и две пули до сих пор остаются в его теле.