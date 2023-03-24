ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону

Журналист и режиссер Сергей Андрусенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Главной темой интервью Дмитрия Гордона с Андрусенко стала деятельность украинского бизнесмена, президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка. Андрусенко, как и Поворознюк, проживает в поселке Петрово Кировоградской области.

В интервью Андрусенко рассказал о преступлениях Поворознюка, о заказных убийствах, в которых тот подозревается, рейдерстве, мошенничестве и фальшивой благотворительности.

Сергей Андрусенко: «Он работает в одном направлении – на обогащение. Обдурить, унизить. Я же это вижу. Все от него отходят, убегают, пугаются. Потому что как попадут – не выберутся».

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