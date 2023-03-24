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Украина. Премьер лига
24 марта 2023, 06:17 | Обновлено 24 марта 2023, 06:37
870
0

ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону

Сергей Андрусенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону

24 марта 2023, 06:17 | Обновлено 24 марта 2023, 06:37
870
0
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
YouTube. Гордон и Андрусенко

Журналист и режиссер Сергей Андрусенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Главной темой интервью Дмитрия Гордона с Андрусенко стала деятельность украинского бизнесмена, президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка. Андрусенко, как и Поворознюк, проживает в поселке Петрово Кировоградской области.

В интервью Андрусенко рассказал о преступлениях Поворознюка, о заказных убийствах, в которых тот подозревается, рейдерстве, мошенничестве и фальшивой благотворительности.

Сергей Андрусенко: «Он работает в одном направлении – на обогащение. Обдурить, унизить. Я же это вижу. Все от него отходят, убегают, пугаются. Потому что как попадут – не выберутся».

ВИДЕО на YouTube:

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Александр Поворознюк Ингулец Дмитрий Гордон видео
Источник Гордон
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