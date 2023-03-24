ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
Сергей Андрусенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону
Журналист и режиссер Сергей Андрусенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Главной темой интервью Дмитрия Гордона с Андрусенко стала деятельность украинского бизнесмена, президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка. Андрусенко, как и Поворознюк, проживает в поселке Петрово Кировоградской области.
В интервью Андрусенко рассказал о преступлениях Поворознюка, о заказных убийствах, в которых тот подозревается, рейдерстве, мошенничестве и фальшивой благотворительности.
Сергей Андрусенко: «Он работает в одном направлении – на обогащение. Обдурить, унизить. Я же это вижу. Все от него отходят, убегают, пугаются. Потому что как попадут – не выберутся».
ВИДЕО на YouTube:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кевин Кэмпбелл – об игре украинца в рядах «канониров»
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024