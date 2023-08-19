Украина. Премьер лига19 августа 2023, 05:43 | Обновлено 19 августа 2023, 06:04
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Утверждены даты и время матчей 6-го тура Украинской Премьер-лиги
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ
19 августа 2023, 05:43 | Обновлено 19 августа 2023, 06:04
133
0
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 6-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 1 по 3 сентября.
УПЛ. 6-й тур
01 сентября (пятница)
- 17:00. Верес – Черноморец
02 сентября (суббота)
- 13:00. Минай – Шахтер
- 15:00. Полесье – Оболонь
- 17:00. Ворскла – Александрия
03 сентября (воскресенье)
- 13:00. Днепр-1 – ЛНЗ
- 17:00. Колос – Кривбасс
- 19:00. Рух – Металлист 1925
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