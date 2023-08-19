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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 05:43 | Обновлено 19 августа 2023, 06:04
133
0

Утверждены даты и время матчей 6-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ

19 августа 2023, 05:43 | Обновлено 19 августа 2023, 06:04
133
0
Утверждены даты и время матчей 6-го тура Украинской Премьер-лиги
ФК Минай

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 6-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 1 по 3 сентября.

УПЛ. 6-й тур

01 сентября (пятница)

  • 17:00. Верес – Черноморец

02 сентября (суббота)

  • 13:00. Минай – Шахтер
  • 15:00. Полесье – Оболонь
  • 17:00. Ворскла – Александрия

03 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Днепр-1 – ЛНЗ
  • 17:00. Колос – Кривбасс
  • 19:00. Рух – Металлист 1925
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Источник УПЛ
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