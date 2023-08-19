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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 01:20 |
21
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос

Игра 4-го тура УПЛ состоится 19 августа в 19:00 во Львове на стадионе «Арена Львов»

19 августа 2023, 01:20 |
21
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос
УПЛ

В субботу, 19 августа, пройдет матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Колос».

Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды в новом чемпионате еще не проигрывали.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос

Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».

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Источник Sport.ua
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