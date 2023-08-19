Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос
Игра 4-го тура УПЛ состоится 19 августа в 19:00 во Львове на стадионе «Арена Львов»
В субботу, 19 августа, пройдет матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Колос».
Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды в новом чемпионате еще не проигрывали.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос
Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша команда уступила в полуфинале пре-квалификации
В первом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0