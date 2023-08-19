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Валенсия
18.08.2023 22:30 – FT 1 : 0
Лас Пальмас
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Испания
19 августа 2023, 01:43 | Обновлено 19 августа 2023, 01:58
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0

Пепелу вывел Валенсию в лидеры. Летучие мыши справилась с новичком Ла Лиги

Единственный гол в поединке 2-го тура был забит на 74-й минуте

19 августа 2023, 01:43 | Обновлено 19 августа 2023, 01:58
99
0
Пепелу вывел Валенсию в лидеры. Летучие мыши справилась с новичком Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре Ла лиги «Валенсия» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил новичок «Валенсии» Пепелу, реализовавший одиннадцатиметровый.

«Валенсия» набрала 6 очков и стала лидером Ла Лиги.

Ла Лига. 2-й тур, 18 августа

Валенсия – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Пепелу, 74 (пен)

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
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Валенсия Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Пепелу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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