Марсель без Малиновского сыграл вничью с новичком Лиги 1

В матче второго тура чемпионата Франции «Мец» и «Марсель» сыграли вничью (2:2).

У хозяев поля забили Шейх Сабали и Жорж Микаутадзе, а у гостей отличились Эмран Согло и Витинья.

Футболист «Меца», клуба-новичка Лиги 1, Абабакар Ло был удален с поля на 59-й минуте.

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не был заявлен на игру и находится в поисках нового клуба.

«Марсель» набрал 4 очка и на некоторое время возглавил турнирную таблицу Лиги 1.

Лига 1. 2-й тур, 18 августа

Мец – Марсель – 2:2

Голы: Сабали, 65, Микаутадзе, 71 – Согло 14, Витинья, 82