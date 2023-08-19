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Чемпионат Франции
Мец
18.08.2023 22:00 – FT 2 : 2
Марсель
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Франция
19 августа 2023, 00:40 | Обновлено 19 августа 2023, 00:56
118
0

Марсель без Малиновского сыграл вничью с новичком Лиги 1

Команда «Марсель» набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу

19 августа 2023, 00:40 | Обновлено 19 августа 2023, 00:56
118
0
Марсель без Малиновского сыграл вничью с новичком Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура чемпионата Франции «Мец» и «Марсель» сыграли вничью (2:2).

У хозяев поля забили Шейх Сабали и Жорж Микаутадзе, а у гостей отличились Эмран Согло и Витинья.

Футболист «Меца», клуба-новичка Лиги 1, Абабакар Ло был удален с поля на 59-й минуте.

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не был заявлен на игру и находится в поисках нового клуба.

«Марсель» набрал 4 очка и на некоторое время возглавил турнирную таблицу Лиги 1.

Лига 1. 2-й тур, 18 августа

Мец – Марсель – 2:2

Голы: Сабали, 65, Микаутадзе, 71 – Согло 14, Витинья, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Марсель).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Шейк Сабали (Мец).
59’
Ababacar Loe (Мец) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эмран Согло (Марсель).
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Источник Sport.ua
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