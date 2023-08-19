Марсель без Малиновского сыграл вничью с новичком Лиги 1
Команда «Марсель» набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу
В матче второго тура чемпионата Франции «Мец» и «Марсель» сыграли вничью (2:2).
У хозяев поля забили Шейх Сабали и Жорж Микаутадзе, а у гостей отличились Эмран Согло и Витинья.
Футболист «Меца», клуба-новичка Лиги 1, Абабакар Ло был удален с поля на 59-й минуте.
Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не был заявлен на игру и находится в поисках нового клуба.
«Марсель» набрал 4 очка и на некоторое время возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
Лига 1. 2-й тур, 18 августа
Мец – Марсель – 2:2
Голы: Сабали, 65, Микаутадзе, 71 – Согло 14, Витинья, 82
События матча
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