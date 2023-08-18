Динамо прибыло в Одессу на матч против Черноморца

На следующий день после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса» (2:1, 6:5 по пен.) киевское «Динамо» провело в Бухаресте тренировку.

В ближайшее воскресенье, 20 августа, столичную команду ждет важный поединок чемпионата Украины против одесского «Черноморца».

После обеда пятницы делегация «Динамо» выехала из Бухареста, добравшись самолетом Кишинева, откуда автобусом доехала вечером в Южную Пальмиру. В субботу у команды запланирована предматчевая тренировка.

Напомним, поединок «Черноморец» - «Динамо» начнется на стадионе «Черноморец» в 17:00.

Ранее сообщалось, что матч 5-го тура УПЛ «Динамо» – «Верес» перенесен.