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Лига конференций
18 августа 2023, 22:53 |
889
2

Динамо прибыло в Одессу на матч против Черноморца

Встреча состоится 20 августа

18 августа 2023, 22:53 |
889
2
Динамо прибыло в Одессу на матч против Черноморца
ФК Динамо Киев

На следующий день после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса» (2:1, 6:5 по пен.) киевское «Динамо» провело в Бухаресте тренировку.

В ближайшее воскресенье, 20 августа, столичную команду ждет важный поединок чемпионата Украины против одесского «Черноморца».

После обеда пятницы делегация «Динамо» выехала из Бухареста, добравшись самолетом Кишинева, откуда автобусом доехала вечером в Южную Пальмиру. В субботу у команды запланирована предматчевая тренировка.

Напомним, поединок «Черноморец» - «Динамо» начнется на стадионе «Черноморец» в 17:00.

Ранее сообщалось, что матч 5-го тура УПЛ «Динамо» – «Верес» перенесен.

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Динамо Киев Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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