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  4. РЯБОКОНЬ: «Динамо является претендентом номер один на золотые медали»
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 22:36 |
290
0

РЯБОКОНЬ: «Динамо является претендентом номер один на золотые медали»

Известный специалист уверен, что у киевлян все получится

18 августа 2023, 22:36 |
290
0
РЯБОКОНЬ: «Динамо является претендентом номер один на золотые медали»
ФК Динамо Киев

Главный тренер «Десны», которая временно прекратила свои выступления в УПЛ, Александр Рябоконь рассказал о впечатлениях от игры лидеров украинского футбола в начале нового сезона.

- Вас удивило увольнение Йовичевича из «Шахтера»?
- Да, удивило, потому что Йовичевич создал крепкий коллектив. «Шахтер» с ним стал чемпионом и достойно выступил в еврокубках. Наверное, была какая-то предварительная договоренность, надо знать ситуацию изнутри.

- Насколько я слышал, Рината Ахметова не устраивала игра «Шахтера» при Йовичевиче.
- Возможно, так и есть. «Шахтер» играл комбинационно и немного задолго выходил из обороны в атаку, разыгрывал квадраты и треугольники возле своей штрафной, а президент хотел более вертикального футбола.

Но мне нравилась живая игра «Шахтера», футболисты росли при Йовичевиче. Он со своим штабом провел хорошую работу.

- Чего не скажешь о Луческу и «Динамо» в прошлом сезоне. Как вы думаете, румын себя уже исчерпал в киевской команде?
- Я так не считаю. Дай Бог, чтобы все тренеры не только работали, как Луческу, а хотя бы дожили до его лет. Надо учитывать, что Луческу перенес операцию, ему было трудно, еще и долгие переезды сказывались.

Также много ключевых игроков «Динамо» травмировалось: Бущан, Шапаренко. Свою роль сыграла и продажа Цыганкова, Вербича, Кендзеры. Это достаточно существенные потери. А молодежь, наверное, немного растерялась, поэтому и получился такой результат.

В этом сезоне «Динамо» – более сплоченная команда и является претендентом номер один на золотые медали. Но надо укрепить позицию нападающего и центральную линию защиты. С уходом Забарного, Бурды и Боля любая травма защитника вызовет проблему.

«Шахтер» же не чурается возвращать опытных игроков – Ракицкого, Чигринского. Сегодня это только плюс для украинского футбола.

- «Динамо» тоже вернуло Ярмоленко. Он еще способен помочь команде на поле или его уровень уже не тянет и он будет лидером только в раздевалке?
- Будем надеяться, что будет лидером и на поле, и в раздевалке. Ярмоленко уже помогает «Динамо» набирать очки. Что касается сборной, то все зависит от него, ведь там будут играть лучшие. Последние пару сезонов в АПЛ он играл не так много, поэтому от его возраста пару лет можно отминусовать.

В данной ситуации такие звездные футболисты просто необходимы УПЛ. Это правильная практика, когда клубы возвращают своих великих игроков. Уверен, что Андрей станет украшением нашего чемпионата.

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Александр Рябоконь Шахтер Донецк Динамо Киев Игор Йовичевич Мирча Луческу
Источник Украинский футбол
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